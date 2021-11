Luciano Ligabue, "30 anni in un nuovo giorno": aumentano i posti per il super concerto

"30 anni in un nuovo giorno": aumentano i posti per il nuovo concerto di ​Luciano Ligabue. Buone notizie per i fan del cantante, La RCF Arena di Campovolo aumenta la capienza di 3.195 posti, il 4 giugno l'inaugurazione.

A seguito di una serie di verifiche tecniche, è stato stabilito l’ampliamento della capienza di 3.195 posti per la RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo), portandola quindi da 100.000 a 103.195.

APPROFONDIMENTI STRISCIA LA SICILIA Striscia, i nuovi conduttori Friscia e Lipari: «Non castriamo...

L’arena - si legge in una nota - verrà inaugurata il 4 giugno 2022 da “30 ANNI IN UN NUOVO GIORNO”, l’evento live di Luciano Ligabue, già sold out in prevendita da oltre un anno con 100.000 biglietti venduti. I biglietti saranno disponibili dalle ore 16.00 di domani, giovedì 4 novembre, su ticketone.it e ticketmaster.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA