Luciana Littizzetto, di nuovo in ospedale dopo l'incidente: il post che preoccupa i follower

Luciana Littizzetto torna di nuovo in ospedale. La comica, spalla di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa ha postato uno scatto dal letto di ospedale. «E sono ancora qua. Eh già...» cita Vasco Rossi la conduttrice per dare la notizia ai suoi follower. Nel dicembre del 2019 Luciana è stata vittima di una caduta in strada a Torino in cui si fratturòrotula e polso. Fu operata d'urgenza e ora a distanza di 7 mesi torna sotto i ferri. «Ora tutti i fili e i ferri della rotula sono tolti. Ricomincia l’ambaradan del recupero. Ufffff». Ci scherza su la Littizzetto, ma la preoccupazione c'è e i commenti di sostegno non tardano ad arrivare. Da Lillo Petrolo a Antonella Clerici, da Emma Marrone a Filippa Lagerback sono tantissimi i colleghi del mondo dello spettacolo e gli amici che hanno voluto lasciare sotto il suo ultimo post messaggi di auguri e di vicinanza.

Luciana Littizzetto, i messaggi dei colleghi

Tra questi quello della sua cara amica Mara Venier, anche lei reduce da un periodo non troppo facile che l'ha vista in ospedale d'urgenza dopo un intervento ai denti non andato bene: «Vaiiii avanti grande Lucianina»

Luciana riprenderà a ottobre insieme a Fazio Che Tempo Che Fa in onda su Rai 3, ma intanto ha di fronte a se un'estate difficile in cui dovrà lavorare molto per recuperare totalmente il ginocchio. Non è mancato nel post dell'attrice un ringraziamento ai medici che l'hanno operata.

