Lucia Chiatti, manager dello spettacolo e regina dell’operetta: «La mia ostessa tutta passione»

JESI - Mai operetta fu più indicativamente ruffiana da far cogliere, fra le sue righe e le sue note, la possibilità di paragonare, mettere accanto, trovare analogie fra il ruolo principale della cantante e il ruolo che essa cantante svolge realmente nella vita, quotidianamente. Ci spieghiamo: Lucia Chiatti, direttore presso il Consorzio Marche Spettacolo e direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi, accantonerà il tailleur e diventerà un’ostessa che gestisce con polso più o meno fermo ed autoritario, un albergo rinomato sulle sponde di un lago austriaco.

La direttrice del teatro, cioè, interpreterà la direttrice di un albergo, nel “suo” teatro, con le sue maestranze. La Chiatti, non dimentichiamo, ha studiato al Conservatorio, canto e non solo, ha il fisico del ruolo, considera l’operetta casa sua. Prima della pandemia, ha avuto un grande successo con “L’acqua cheta”. Questa, invece, si intitola “Al Cavallino Bianco”, musiche di Ralph Benatzky e Robert Stolz su libretto di Hans Muller e Erick Charrell, in allestimento per debuttare al Teatro Farnese di Cingoli l’8 e il 10 aprile e il 24 aprile al Pergolesi di Jesi, con la Compagnia Gruppo Filarmonico Gabrielli-Campagnoli. “Al Cavallino Bianco” è il nome di un albergo che si affaccia sul lago di S. Wolfgang, da qui si dipana la storia della proprietaria, Josepha, grande donna di personalità e di bellezza accecante, di Leopoldo, suo primo cameriere, e i vari innamoramenti dei tanti protagonisti.

Quali analogie, dottoressa Chiatti, ci vuole far notare fra il suo ruolo di “ostessa” e quello di direttore della Fondazione?

«Una certa determinazione e fermezza, il perdersi poco in chiacchiere, stringere sul prezzo, magari di fronte ad una bella proposta artistica, l’attenzione che i camerieri stimolino gli ospiti a consumare per prime le porzioni di pietanze “del giorno prima”… e a non concede troppi sconti sui prezzi delle camere o dei servizi offerti. Il mantenere la parola data, il non dare troppa confidenza, per evitare disparità di trattamento fra utenti del teatro e dell’hotel e che questo possa ritorcersi contro il bene dell’attività. L’ostessa, un concentrato di forza, emozioni, passioni, dichiara di aver avuto ben 5 primi camerieri: “dapprima erano tutti bravi e volenterosi… ma quando iniziavano a fare quegli occhi da vitello imbalsamato” sono stati licenziati!».

Dove Josepha e Lucia non si assomigliano?

«L’ostessa è una donna con una certa esperienza, non solo lavorativamente parlando, ma anche e direi soprattutto affettivamente (ha avuto 3 mariti da cui è rimasta vedova); Lucia, al contrario, è una gran timidona; sarei falsa se dicessi che non amo essere ammirata - come anche l’ostessa - ma non ho la sua stessa disinvoltura, non sono così esuberante. Infatti su questo devo allenarmi nella recitazione per essere una ostessa credibile. Josepha è anche molto orgogliosa del suo ruolo che tende a rimarcare, sottolineando la sua autorità, il suo potere: “chi è che comanda qui, io o lei?” dice al suo primo cameriere, per ricordargli di stare al suo posto. Lucia, invece nasce “dal basso”, i dipendenti del teatro erano suoi colleghi e restano suoi collaboratori anzi, ancora oggi sta maturando la consapevolezza del ruolo che riveste; credo molto nel lavoro di squadra e, fermo restando il rispetto dei ruoli, tendo a dare spazio e voce a chi ritiene possa contribuire al bene della Fondazione col suo amore profondo per la musica ed il teatro».

