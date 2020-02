Luca Tommasini, scritta choc sul citofono: «Fr.... vattene». Il coreografo rivela: «Mio padre picchiava mamma, le diceva: "è gay per colpa tua"»

Ultimo aggiornamento: 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Un messaggio inequivocabile in un insulto insopportabile. Un bigliettino con l'del coreografo e regista. È lui stesso a pubblicare l'immagine e a denunciare l'accaduto. «Oggi è apparsa questa scritta sul citofono del mio palazzo - scrive Tommassini su Instagram - accanto ai miei due interni. Non sono sicuro al 100% sia per me ma un dubbio ce l’ho. In un attimodi quando ero bambino e mi urlavano dietro “frocio” a scuola e per strada».«Mi è tornata la paura che avevo quando mia madre mi svegliava ogni mattina - aggiunge il regista - e pensavo che avrei dovuto affrontare da solo un’altra giornata passando per quella maledetta strada, davanti all’officina di mio padre che faceva finta di non vedermi. Si vergognava di me, non avevamo un rapporto “pubblico” e in privato lo avevamo solo quando mi faceva provare a pronunciare la “s” in modo corretto, offrendomi un premio in soldi, avevo la “s” moscia e lui la odiava. Non ho parlato per anni durante la mia infanzia per farlo stare sereno - scrive ancora Tommassini - per non farlo litigare con mia madre».- rivela su Instagram - Quando io e mia madre decidemmo di iscrivermi alla scuola di ballo sotto casa, lo facemmo di nascosto. Quando papà lo scoprì, ci fu una rissa a casa, tra le più brutte, in cui papà urlava a mamma che non dovevo più andare a studiare danza perché diventavo “frocio” e che finì contenendo in mano il becco rotto cercando di colpire mamma e io che saltai dalla mia sedia mettendomi tra loro due evitando la tragedia ... urlandogli in faccia “vattene”».e ho sempre continuato a ballare - spiega Tommasini nel post - Più avevo paura e più alzavo la musica. Ora denuncerò questo atto dell’era dei “citofoni”, ho 50 anni di esperienza con la paura e ho sempre vinto contro omofobi e razzisti che hanno cercato di far male a me e a chi mi amava. ORA BASTA, non possiamo più rimanere in silenzio, siamo tutti sotto attacco, non importa a chi lo dicono io zitto non ci resto più! #lucatommassini #imadreamer #tommassinivirtualfamily #ltdreamer»«Nella giornata di oggi al citofono di Luca Tommassini, coreografo e regista, è stato affisso un cartello con la scritta 'Frocio vattenè ed è stato bloccato il citofono per farlo suonare continuamente». È quanto denuncia Fabrizio Marrazzo, portavoce di Gay Center che esprime «piena solidarietà al regista per quanto accaduto». «Tale episodio è inaccettabile, violare la privacy domestica delle persone lesbiche e gay - continua Marrazzo - è un fatto molto grave e allarmante, chiediamo l'immediato intervento della Ministra dell'Interno Lamorgese al fine di tutelare la privacy e la vita privata del regista che ad oggi risulta in pericolo. Tale clima è in pieno stile salviniano, che ha lanciato da Bologna in campagna elettorale la nefasta moda delle suonate ai citofoni, che come vediamo, purtroppo crea gesti di emulazione».