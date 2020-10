Luca Pagliari a Senigallia per Vassallo e a Potenza Picena per Mugellini

POTENZA PICENA - Luca Pagliari, giornalista, storyteller e documentarista sarà il protagonista del terzo appuntamento con la musica con la parola e con l’arte del Mugellini Festival sabato 10 ottobre alle 21, 15 alla Cappella dei Contadini di Potenza Picena e in diretta su èTv Marche e sulla pagina Facebook del festival con lo spettacolo “Bruno Mugellini - Prove libere per un mondo migliore”

Ideato e scritto da Luca Pagliari in collaborazione con le “anime del Festival”, lo spettacolo giornalistico – teatrale sarà accompagnato dalle note del giovane talentuoso violinista Ares Midiri e si propone come un format liquido, in costante evoluzione che si sviluppa e cresce attorno al Mugellini pensiero. Un evento che trasporterà il pubblico presente e i telespettatori di Etv Marche in un affascinante viaggio nelle storie di vita di uomini straordinari, partendo proprio dalla figura di Bruno Mugellini il celebre pianista e compositore marchigiano nato a potenza Picena nel 1871 a cui è intitolato il Festival che era anche un vero e proprio “talent scout” nonché un importante didatta a Bologna nei primi anni del 900.

“Il maestro dovrebbe parlare durante le lezioni commentando, facendo analisi e raffronti; non limitarsi a cancellare qualche cifra del testo, a correggere le note sbagliate” aveva 37 anni Bruno Mugellini quando scrisse queste parole. Un concetto semplice e potente che abbatte preconcetti e paure, spalancandosi al nuovo, all’innovazione, all’impossibile che improvvisamente si sgretola di fronte al possibile.

Lo spettacolo cattura lo spirito mugelliniano, rinnovandolo nelle storie di altri grandi personaggi che hanno scelto ‘altro’ e solo andando controvento sono riuscite a spiccare il volo, regalando visioni nuove e inedite. Bruno Mugellini, proprio per questa sua attitudine al nuovo e al non fatto, è destinato a una eterna modernità, quella destinata a non appassire mai e a riempire gli occhi di stupore.

«Sarà una serata di storie che ti inchiodano alla sedia e di romanzi scritti dalla vita – ha detto Luca Pagliari - Percorsi di persone capaci di scorgere l’invisibile, di mettersi in gioco, di imparare l’arte di vivere camminando. Ah, le storie! Ognuna unica e irripetibile come il percorso di una goccia lungo un vetro. Ho sempre amato ascoltare e raccontare storie. In fondo lo stesso senso della vita è racchiuso dentro una storia. Tutto lì. Poi ci sarà il violino di Ares Midiri ed anche quella è un’altra storia ancora, perché la musica è narratrice per definizione».

Con una modalità narrativa originale ed efficace che oscilla tra il giornalismo e il teatro Luca Paliari utilizza lo storytelling per realizzare importanti campagne nazionali di sensibilizzazione e di formazione. Ha curato soggetti e regia di molti docufilm e documentari e ha condotto in televisione decine di programmi e di servizi per conto di Rai ed altre emittenti televisive. Autore di moltissimi libri di successo, Luca Pagliari vanta anche un lungo trascorso nelle Radio dove ha ideato e condotto numerosi programmi a Radio DeeJay, RDS, di cui è stato anche Direttore e Radio 24.

A completare la sezione visiva dell’atteso appuntamento del Festival diretto da Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero la mostra di pittura dell’artista Michele Carbonari vincitore del “Premio Pannaggi” dell’ Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi, l’artista verrà introdotto al pubblico dalla Presidente dell'Associazione la Prof.ssa Paola Ballesi.

Per accedere agli eventi del Mugellini Festival, presenti nei social Facebook e Instagram, è necessaria la prenotazione sul sito web del Mugellini Festival www.mugellinifestival.it, per informazioni tel 0733 1776765.

Inoltre, Luca Pagliari sarà venerdì 9 ottobre a Senigallia. Dieci anni fa veniva ucciso Angelo Vassallo. Come Sindaco di Pollica, in provincia di Salerno, con il suo grande impegno civile, politico e amministrativo, aveva cambiato le sorti della sua città, liberandola dalla criminalità organizzata e aprendo nuove prospettive ai giovani, al turismo nel rispetto dell’ambiente e al lavoro dei suoi concittadini e colleghi pescatori. Angelo stava realizzando nei fatti un sogno di libertà e di futuro. Un sogno che qualcuno ha voluto interrompere con la violenza e l’assassinio.

Per ricordare il “Sindaco pescatore”, gli autori del libro “Sei storie in Comune” organizzano un evento speciale che si svolgerà a Senigallia, presso La Rotonda a mare, venerdì 9 ottobre alle ore 18, con la testimonianza di Dario Vassallo, fratello di Angelo, e il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’evento nasce dall’incontro con Luca Pagliari, il quale condurrà la serata. Nell’occasione saranno consegnati i fondi raccolti a favore dell’Associazione “Il Giardino dei Bucaneve” che si occupa di ragazzi in difficoltà e ha recentemente avviato a Serra de’ Conti il primo progetto “Dopodinoi” attivo nella regione Marche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA