Spelonga ha presentato il cartellone dell’edizione 2022 della tradizionale “Festa Bella”, volta a ricordare l’episodo storico che vide protagonisti coraggiosi abitanti nel corso della battaglia navale di Lepanto nel 1571,che vide le forze cristiane vincere contro gli “infedeli” turchi. Un evento a cui presero parte circa 150 residenti della frazione di Arquata imbarcati sulle galere pontificie che, al loro ritorno, portarono un cimelio di quella memorabile vittoria: una bandiera turca strappata da una nave della flotta nemica, vessillo custodito ed esposto nella chiesa parrocchiale di Sant’Agata.



L’anticipo del programma

Per rammentare quel glorioso episodio anche quest’anno la frazione di Arquata del Tronto darà vita ad un programma di eventi di grande contenuto storico-culturale, che inizierà il 30 luglio con il tradizionale taglio dell’albero nel Bosco del Farneto, sui Monti della Laga, per proseguire il 14 agosto con l’alzata dell’albero della nave in piazza e il 28 agosto con la festa in onore della Madonna della Salute. Quest’anno, ad anticipare l’appuntamento con la “Festa Bella” saranno alcune manifestazioni varate in merito all’edizione 2022 del Festival dell’Appennino, che culmineranno nel pomeriggio di domani, domenica 17 luglio, con il concerto dal vivo tenuto dal cantautore Luca Barbarossa.

La giornata tuttavia sarà aperta alle ore 9 e 30 da una attesa escursione, un percorso ad anello di quasi 7 chilometri della durata prevista di circa tre ore. Alle ore 17 avrà inizio il concerto-reading dell’artista romano, da molti anni anche conduttore radiofonico di successo, soprattutto per la sua partecipazione a “Radio 2 Social Club”. Barbarossa, che ha attraversato oltre 40 anni di musica e che come capocannoniere della “Nazionale Cantanti” ha segnato 221 gol in 259 partite, al pubblico presente all’appuntamento darà vita ad un’esibizione tratta da suo tour autobiografico “Non perderti niente”.

Si tratta di uno spettacolo nel quale regalerà un confronto tra il cantautore e l’uomo, narrando momenti di vita e incontri straordinari, intervallati da brani del suo ricco percorso professionale: da “Roma spogliata” a “Via Margutta”; da “L’amore rubato” a “Portami a ballare”, da “Fino in fondo” a “Passame er sale”, con cui nel 2018 ha vinto il Premio Lunezia. La giornata di domani si concluderà con la musica popolare degli “Zigà World Music”, concerto organizzato dall’associazione “Festa Bella”, al centro di Spelonga. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma per il concerto di Barbarossa è necessaria la prenotazione al numero 333.9053322.