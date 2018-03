Lite a Domenica Live: Lory Del Santo contro il suo ex Rocco

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Un uomo che non lavora e viene mantenuto dalla donna che lavora non può pretendere il piatto pronto in tavola, deve collaborare»., a, si confronta, e più che altro scontra, con il suo ex,che la accusa di averlo tradito quando stavamo insieme. Accusa che Lory Del Santo respinge con forza, sostenuta anche dal suo attuale compagno.«La nostra relazione è finita perché tu eri geloso di persone che c’erano prima di te hai reso la vita impossibile. Se vuoi stare vicino a una donna, impari a rispettarla e a rispettare i suoi figli», afferma Lory Del Santo.«E tu impari a fare il pollo con le patate, che non lo hai mai fatto»,, secondo cui Lory Del Santo, in quanto donna, dovrebbe «cucinare, lavare, stirare».«Tu sei solo frustrato perché non sei riuscito a sfondare», gli dice Lory Del Santo. E ancora: «Ti ho sempre rispettato, ho sempre pensato che avessi del talento ma anche che la tua pigrizia abbia ucciso la tua carriera».Rocco replica ancora in modo “aggressivo”. Quando la Del Santo sottolinea che gli sono cresciuti i capelli, ed è ancora un bell’uomo, lui sottolinea: «Anche a te sono cresciute delle cose, nonostante l’età».Lory Del Santo sorvola sulla bassezza del commento e conferma con il sorriso: «Mi sono rifatta».