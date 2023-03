Loretta Goggi torna con uno show in prima serata: ecco Maledetta Primavera

Al Festival di Sanremo 1981 cantò "Maledetta Primavera", classificandosi al secondo posto dietro "Per Elisa", il brano cantato da Alice e scritto da Franco Battiato. Il suo ultimo programma Rai da lei condotto risale a trent'anni fa, quando sulla seconda rete andò in onda "Il canzoniere delle feste". Oggi Loretta Goggi è ai blocchi di partenza per il nuovo show del venerdì sera di Rai1 che la vede protagonista. La Primavera non è più "maledetta" bensì Benedetta, perché è proprio "Benedetta Primavera" il titolo del programma che andrà in onda per quattro prime serate da venerdì 10 marzo. Una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, il nuovo attesissimo varietà, un viaggio in cui Loretta, conclamata regina del piccolo schermo da Carlo Conti durante le stagioni di Tale e Quale Show racconterà la sua storia e quella della televisione italiana. Al suo fianco Luca e Paolo.

"La tv che vedo non mi somiglia - spiega Loretta - Io sono onnivora, curiosa, guardo tutti i programmi. Mi piace molto Stefano De Martino e il suo modo di condurre. Bisogna ritornare al primo Fiorello per trovare un'ispirazione". Ospiti della prima puntata Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta, Anna Tatangelo, Bruno Vespa, Marco Giallini e Claudio Amendola. Loretta Goggi nel corso del programma canta, conduce e soprattutto si cimenta in sketch e imitazioni, tra cui Guillermo Mariotto, la Regina Elisabetta e Ursula von der Leyen.

"Loretta Goggi è una somma di talenti - ha detto Stefano Coletta, il direttore dell'Intrattenimento prime time Rai - la più brava imitatrice che la tv abbia avuto, testa pensante, autrice che si è rimessa in gioco". Sugli eventuali ascolti Coletta non sembra preoccupato: "Siamo tutti drogati dai dati Auditel. Per me resta solo un gioco. Sono sempre molto tranquillo. Del resto se per fare carriera bastassero gli ascolti io sarei un king. A me invece interessa la qualità e sono molto soddisfatto di come l'intrattenimento da me diretto abbia avuto risultati su Rai1 e su Rai2 e soprattutto di aver riportato in uno show una grande artista come Loretta Goggi".

Molto soddisfatta del programma anche la produttrice Ilaria Dalla Tana: "Loretta è una grande artista, con le doti di ironia e garbata intelligenza. Il programma è una casa aperta con Loretta padrona di casa, si parla del passato ma con una vista sul presente". Goggi elogiata anche da Luca e Paolo: "Grande artista e professionista esemplare. Sembra sensibile e fragile ma in realtà sul lavoro in diretta è una bestia vera. Grazie alla sua intelligenza sta sempre avanti".