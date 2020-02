Bonaccorti e il suo “Condominio” per il gran finale di Parlare Futuro

LORETO - Parlare Futuro 2020 conclude il suo girovagare, il suo intenso cercare che cosa possa esserci per l’essere umano al giorno d’oggi, una volta che sia riuscito ad arrivare, come diceva il filosofo Friedrich Wilhelm Nietzsche, al di là del bene e del male. Per questo ultimo appuntamento che conclude il percorso di Parlare Futuro, è stata scelta una città speciale ed emblematica, simbolo stesso dell’arrivo a destinazione, del rifugio, della quadratura del cerchio, ovvero Loreto, la città dell’approdo della Santa Casa, ove presso la Sala del Consiglio, mercoledì, 5 febbraio, alle ore 21,15, sarà ospite l’attrice, presentatrice televisiva e scrittrice Enrica Bonaccorti, che presenterà il suo punto di vista al di là del bene e del male tramite il suo recente e tagliente romanzo, “Il Condominio”. La Bonaccorti, savonese di nascita, ma romana d’elezione, ha iniziato la sua brillante carriera di attrice in teatro, con ruoli brillanti nella compagnia teatrale di Domenica Modugno e Paola Quattrini e ha poi evoluto i propri punti forti nella partecipazione a programmi radio per passare poi a televisione e cinema.

