Lorenzo Marziali: «Da giurisprudenza alle tavole del palcoscenico»

PORTO SAN GIORGIO - «Non è mai troppo tardi e nemmeno troppo presto per fare teatro». Non uno slogan qualunque, ma questo è il pensiero di Lorenzo Marziali, giovane attore e formatore, davvero innamorato del teatro. Da Porto San Giorgio, la sua città d’origine, è finito a Roma, per poi tornare nelle Marche e abitare a Monte Urano, in provincia di Fermo.



Lorenzo, ci racconti come si è accostato al mondo del teatro.

«Ho intrapreso la strada in modo direi “casuale”. Studiavo giurisprudenza a Macerata, poi ad un certo punto sono andato a Roma. Mentre facevo l’Università ho cominciato con la scuola “TeatroAzione”, un po’ per caso, per riposare la testa dai tecnicismi del diritto. Quando ho fatto il provino, non sapevo cosa volesse dire recitare, ma mi fu detto che avrei potuto, benissimo, frequentare una scuola per professionisti. Sono rimasto dov’ero, ma lezione dopo lezione, ho capito che la mia strada era il teatro. Quindi mi sono dedicato a quello e nel 2012 mi sono diplomato in recitazione».



Com’è stato abbracciare questo mondo?

«Non è un mondo semplice. Almeno in Italia, credo infatti che sia più facile all’estero fare questo mestiere per vivere. Comunque dopo il diploma sono andato avanti, entrando nella compagnia che uno dei docenti della scuola aveva fondato. Un vero e proprio training attoriale, fatto di tre o quattro ore giornaliere. A questo si aggiungono concorsi, spettacoli e collaborazioni con le scuole».



Ovvero l’attività di formatore?

«Sì. Sono entrato nell’associazione internazionale Mus-e che porta il teatro negli istituti scolastici. Ho fatto molto a Roma, nel quartiere San Basilio. Per un attore è stimolante fare formazione, più si insegna e più si continua ad imparare».



Punta molto su questa attività?

«Sì ho poi fatto anche corsi privati, con cinema e teatro insieme. Però voglio dire che il settore spesso soffre perché mancano i fondi».



Cioè?

«Era il periodo in cui a Roma chiudevano i piccoli teatri. Mancavano direttori artistici e la qualità degli spettacoli ne risentiva. È stato il tempo in cui sono tornato nelle Marche, due anni fa».



Qui come vede la situazione?

«I teatri marchigiani hanno una migliore posizione. Di certo perché un po’ ovunque hanno direzioni artistiche (anche esterne). Ci sono anche realtà locali che si impegnano. Tornato a Porto San Giorgio ho conosciuto la realtà di Proscenio, creata da Stefano Tosoni, secondo me fa buone cose. Ha buoni allievi».



Continua anche qui la formazione?

«Sì, con la scuola di Proscenio ho fatto corsi, anche ai bimbi. Poi, con Mus-e di Fermo ho avviato un progetto teatrale con l’Iti Montani di Fermo. Insieme a Vicolo Corto (Laura Marziali), ho tenuto corsi a Montegiorgio e a Porto San Giorgio, per la società operaia, ho fatto laboratori nell’ambito dell’Uniforpe. Classe di età media 65 anni, con persone anche anziane che si sono appassionate e che ora continuo a seguire pure fuori. In partenza un progetto “teatro 50+” insieme al Comune di Porto San Giorgio. Poi si aggiungeranno anche Grottammare e Fermo. Ma non smetto di recitare». © RIPRODUZIONE RISERVATA