Gf Vip, Tommaso Zorzi attacca Lorella Cuccarini: «È una str***a». Ecco il motivo

Tommaso Zorzi attacca Lorella Cuccarini. La ormai ex conduttrice de La Vita in Diretta è finita nel mirino del concorrente del Grande Fratello Vip, che in una conversazione con gli altri inquilini non ha usato mezzi termini: «Ultimamente la Cuccarini mi sta proprio sul c…o, una str…za - le sue parole - Si è espressa contro i diritti gay 150mila volte».

LEGGI ANCHE: Gf Vip, lite furiosa nella notte. Fulvio Abbate fuori di sé: «Sai chi sono io? Vaff***». Coinquilini allibiti

«Non c’è un etero che abbia mai ballato "La notte vola" da quando è nata quella canzone», insiste Zorzi, appoggiato da Francesco Oppini che ammette che «non mi è simpatica per niente». Stefania Orlando interviene e spiega: «Lei è contraria ai matrimoni gay e alle adozioni, perché per lei il matrimonio è in chiesa. Lei è cattolica».



«Ma cosa vuol dire che è cattolica? - ribatte Zorzi, che rincara la dose - anch’io ho fatto religione a scuola. Non puoi rompere i cogl… nel 2020 su sta roba, infatti Heather Parisi l’ha asfaltata 500 volte. Mi dà fastidio che la gente deve aprir bocca per seminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura». Le parole di Zorzi hanno fatto volare il nome della Cuccarini tra i trending topic di Twitter.

Ultimo aggiornamento: 18:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA