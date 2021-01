Lorella Cuccarini positiva al Covid, reality Dad per gli studenti della scuola di Amici

Lorella Cuccarini positiva al Covid. L'insegnante della scuola di Amici ha contratto il virus, ma le sue condizioni di salute sarebbero buone. La conduttrice è asintomatica e sta bene, e domani sarà in collegamento da casa, nel corso della puntata pomeridiana del talent su Canale 5.

La Cuccarini spiegherà di aver contratto il virus, e di essere in attesa del tampone 'negativo' prima di poter tornare a registrare 'in presenza'. Nel frattempo pare che farà lezioni a distanza ai suoi studenti che non ha alcuna intenzione di abbandonare.

Nel talent Lorella affianca Alessandra Celentano e Veronica Peparini nel giudicare le performance di danza dei ragazzi ed è stata fortemente voluta da Maria De Filippi nel programma. La conduttrice, con un passato da ballerina, non ha mai nascosto la gratitudine nei confronti della De Filippi: «La chiamata di Maria è arrivata come una carezza...⁣ Sono molto felice di festeggiare con “Amici” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita», ha dichiarato.

