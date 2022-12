Lorella Cuccarini pronta a lasciare Amici, la conduttrice potrebbe tornare in Rai

Lorella Cuccarini potrebbe essere pronta a lasciare Amici. Sebbene la showgirl abbia più volte ringraziato Maria De Filippi per la possibilità che le ha dato di far parte della scuola, come insegnante di danza prima e di canto poi, ricoprendo per la prima volta nella storia del programma entrambe i ruoli, le dinamiche tv potrebbero portarla a lasciare il programma di Canale 5.

I rumors

Il settimanale Oggi ha rivelato in anteprima che la Cuccarini potrebbe andarsene alla Rai. Alberto Dandolo ha scritto che la cantante potrebbe far ritorno nella rete nazionale dopo essere stata corteggiata da alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini in modo molto insistente. Secondo le indiscrezioni starebbero pensando di cucirle addosso una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time.

Per ora non si sa però se Lorella abbia intenzione di accettare o meno. In passato non ha nascosto la delusione del modo in cui è stata trattata quando lavorava in Rai, proprio prima di approdare nel programma della De Filippi. La cantante ebbe a che ridire con Alberto Matano con il quale ci furono forti attriti.