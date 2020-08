Lorella Cuccarini compie 55 anni: festa a sorpresa in barca con tutta la famiglia

Lorella Cuccarini compie 55 anni e festeggia in barca con tutta la famiglia ad Ogliastra. Una festa di compleanno a sorpresa per la conduttrice e soubrette, che condivide gli scatti su Instagram: «Festa di compleanno a sorpresa in un piccolo angolo di “paradiso”, con le persone che più amo al mondo - scrive Lorella - Sono proprio una “ragazza” fortunata». Dai follower, ovviamente, arriva una valanga di auguri.

Un po' di relax insieme a marito e figli per "la più amata dagli italiani" dopo le polemiche dell'addio a La Vita in diretta, quando in una lettera ha accusato il collega Matano di essere egocentrico e maschilista. Ma Lorella resta un'icona dello spettacolo italiano, dai mitici anni Ottanta con "La notte vola" ai programmi cult come Paperissima e Buona Domenica, passando per il Festival di Sanremo e Domenica In. Ma anche a teatro con Rapunzel e Grease e il recente spettacolo con Nemica amatissima insieme all'avversaria di sempre Heather Parisi.



Lorella durante le vacanze si concentra sulla famiglia: il marito Silvio Testi, con il quale sta da 30 anni, e i suoi quattro figli Sara (26 anni), Giovanni (23) e i gemelli Giorgio e Chiara (20). E sfoggia il suo fisico da urlo durante i festeggiamenti social.