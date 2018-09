Loredana Lecciso: «Al Bano e io di nuovo insieme? Vi racconto la verità»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

apre Domenica Live con. È lei l’ospite scelto per aprire la nuova edizione della trasmissione. Tema, ancora una volta, il rapporto cone quello tra lui e Romina Power.Durante l’estate, dopo la separazione tra Lecciso e Al Bano, si sono rincorse le voci di un possibile ritorno di Romina nella vita del cantante. Poi, invece, della “pace” fatta con Loredana.«Non smetterò mai di volere bene ad Al Bano e sento che veramente Al Bano vuole bene a me e questo non cambierà mai, siamo uniti», così Loredana commenta la separazione. Nessun ritorno tra lei e Al Bano. A far pensare i fan erano stati alcuni scatti della coppia, felice, pubblicati sui social dalla Lecciso. «Non c'è stato nessun riavvicinamento sentimentale come coppia - spiega - ci siamo chiariti e abbiamo ristabilito l’affetto familiare». Gli scatti sarebbero stati pubblicati per sottolineare la riconquistata armonia.Non mancano, ovviamente, parole per Romina. E frecciatine. Guardando un’intervista in cui Al Bano aveva sottolineato come una delle date dei concerti con Romina fosse proprio quella del loro matrimonio, la Lecciso afferma: «Poi quella data è stata infausta, il concerto quel giorno non si è fatto».Nessun commento per le parole pubblicate da Romina Jr. su instagram in cui, secondo alcuni, si sarebbe riferita alla Lecciso in modo pesante, parlando di «Donnette da 4 lire»: «Non penso o comunque mi auguro non fossero indirizzate a me».Il legame con Al Bano è ancora forte. «Ho sempre trovato Al Bano un bell'uomo - dice Loredana Lecciso - lo trovo bello anche oggi». E mentre in una videointervista, Romina commenta qualche chilo di troppo dell’ex-marito, Loredana dichiara: «Agli uomini un po’ di pancia sta bene, per noi donne è più difficile da accettare». Barbara D’Urso ipotizza ci sia un riferimento al peso di Romina. «Non mi permetterei mai - assicura la Lecciso - anche io ogni tanto prendo peso. Oggi ho quattro chili in più ma mi sento felice».Il tema caldo è però una frase di Romina Power, fatta ascoltare in studio: Romina dice ad Al Bano che tornerà, non tra vent’anni, raccomandandogli però di non farsi trovare con una bionda.«Si sarà riferita a una birra», ironizza la Lecciso.Non sarebbe possibile un ritorno di fiamma tra i due?«Al Bano mi ha sempre detto di vedere ormai Romina come una sorella. Gli credo, è sempre stato sincero, coerente».E la bionda?«Tra vent'anni chi lo sa cosa sarà… magari avrò cambiato colore dei capelli».