Loredana Berté: «Io, violentata e picchiata a 16 anni, sono salva per miracolo»

Compleanno con un retrogusto amaro per Loredana Bertè. Domani la leggendaria cantautrice compie 70 anni e intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, ha deciso di raccontare un episodio spiacevole che le è capitato durante l'adolescenza. «Avevo 16 anni, facevo serate con le collettine ed eravamo in giro per l'Italia. Ero l'unica vergine del gruppo e tutte mi dicevano di decidermi. C'era questo tizio che mi riempiva di fiori ogni sera, così alla fine dopo un mese ho deciso di uscire con lui. Mi portò in un appartamento scannatoio e quando ho sentito che chiudeva la porta col lucchetto mi sono spaventata».

«Ero terrorizzata, mi ha violentata e riempita di botte, sono riuscita ad uscire per miracolo, con tutti i vestiti strappati. Mi reggevo in piedi a malapena, un taxi mi portò in ospedale. Non avevo potuto dirlo a nessuno, specialmente a casa, altrimenti le avrei prese anche da mia madre. Le uniche con cui mi sono confessata furono le mie amiche, ho tenuto tutto per me e non lo denunciai. Fu uno sbaglio, perché, care donne, al primo schiaffo bisogna denunciare».

In genere la cantante non festeggia il suo compleanno, ma domani farà uno strappo alla regola con un pensiero anche per la sorella Mia Martini: «Domani è anche il compleanno di Mimì e della mia carissima amica Asia Argento. Dicono che i 70 siano i nuovi 50, per una volta festeggerò anche io».

