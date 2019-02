Loredana Berté, lacrime in ricordo di Mia a Che tempo che fa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacrime di Loredana Bertè in ricordo dell'adorata sorella Mia Martini. Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai Uno, la cantante romana, reduce dal quarto posto a Sanremo, sì è emozionata fino alle lacrime quando il conduttore ha proposto un medley di canzoni della sorella Mia, scomparsa nel 1995.In particolare la Berté quando sono apparse le immagini di un loro duetto di una canzone in romanesco «che cantavamo - ha detto a Fazio - per sbarcare il lunario». «Sei una grandissima», ha replicato Fazio, a sua volta commosso.