Loredana Berté diventa Antonella Clerici per un giorno. Fan entusiasti: «Come si fa a non amarti?». Oggi, la cantante ha dato vita a una gag divertente sul suo profilo Instagram. In un video, Loredana Berté ha fatto irruzione nello studio di È sempre mezzogiorno e ha risposto al telefono magico utilizzato tutti i giorni da Antonella Clerici per parlare con i telespettatori.

«Pronto? No mi dispiace, non sono la Clerici, ma Loredana Bertè», ha detto ironica. La cantante si trovava nello studio accanto per le prove di The Voice Senior. Immediati i commenti dei fan: «Come si fa a non amarti».

