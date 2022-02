Lol 2, Virginia Raffaele e le indiscrezioni sul cachet: ecco quanto ha guadagnato a episodio

È disponibile sulla piattaforma Amazon Prime LOL – Chi Ride È Fuori 2. Sono stati lanciati i primi quattro episodi, mentre per i prossimi bisognerà aspettare il 3 marzo. Nel cast anche Virginia Raffaele, uno dei personaggi comici più apprezzati e richiesti. Da alcune indiscrezioni trapela l'entità del suo cachet per partecipare al programma.

Lol, Virginia Raffaele nel cast

«È stata un'esperienza intensa. Solo chi è masochista va a Lol. Sapevo che sarei andata incontro a cose terribili. Qualche numero, lo prepari, cerchi anche qualcosa che possa stupirti ma è un'arma a doppio taglio perché rischi di ridere tu per prima. Un comico non parte mai dal tormentone da pensare... Quel cretino di Michele Foresta ci ha messo in grande difficoltà...», aveva detto in conferenza stampa.

Lol, il cachet di Virginia Raffaele

A svelare la notizia in merito al presunto cachet della comica è stato Il Messaggero. Secondo la testata, che parla comunque di voci non confermate, sembrerebbe che la Raffaele abbia guadagnato 10 mila euro ad episodio.

