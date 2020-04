Logan Williams morto a 16 anni. L'attore di The Flash scomparso improvvisamente

L'attore Logan Williams è morto a 16 anni. Le cause del decesso del giovane interprete di Barry Allen nella serie The Flash non sono state rese pubbliche dalla famiglia ma i giornali locali hanno solo diffuso una nota in cui si spiega che Williams è "morto improvvisamente".

LEGGI ANCHE:

Mamma di 30 anni trovata morta in casa: con lei il bimbo di 3 anni

Una commossa dedica al giovane talento scomparso è stata fata dall'attore, suo collega nella serie tv, Grant Gustin, che ne ha pubblicato una foto sul set di The Flash. Logan Williams aveva interpretato il ruolo di Barry Allen nella prima e nella seconda stagione dello show, ma aveva anche mostrato il suo talento in Supernatural, The Whispers e When Calls the Heart.

La madre, Marlyse Williams, ha dichiarato di essere "assolutamente devastata" dalla morte del figlio e di non poter neanche cercare il conforto dei suoi anziani genitori a causa delle misure di distanziamento sociale che vengono applicate anche in Canada per arginare il coronavirus.

Ultimo aggiornamento: 11:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA