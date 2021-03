Live Non è la D'Urso, Francesca Cipriani e il maxi risarcimento per il Mago Otelma: «Gli manderò un uovo con dentro un euro»

Francesca Cipriani a “Live Non è La D'Urso” torna a parlare del risarcimento di 200mila euro chiesto dal Mago Otelma per la ferita alla testa che gli ha procurato durante una prova di un'edizione dell'Isola dei Famosi. Francesca Cipriani il Mago Otelma erano amici, ma l'accaduto li ha divisi e portati davanti agli avvocati: “Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro”.

APPROFONDIMENTI DOPO L'ADDIO... Uomini e donne, fra Sara Shaimi e Sonny Di Meo il ritorno di fiamma:... SPETTACOLI Chiara Ferragni, donazione di culle, passeggini e vestitini: la... SPETTACOLI Alessia Marcuzzi criticata su Striscia la Notizia: scoppia il caso... SPETTACOLI Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi ironici sui...

Francesca Cipriani, rischio setticemia dopo l'ultima operazione chirurgica

FRANCESCA CIPRIANI E LA LITE CON IL MAGO OTELMA

Francesca Cipriani a “Live Non è La D'Urso” ha ribadito che non aveva assolutamente alcuna intenzione di fare del male al Mago Otelma: “A me dispiace – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D'Urso - non l'ho fatto apposta lo ripeterò per tutta la vita, è lui che vuole speculare. Non volevo fargli del male, che sia chiaro, pensavo che le forze divine lo sostenessero...”.

Sulla richiesta economica del Mago Otelma Francesca Cipriani sembra avere le idee chiare: “C'era anche una sorta di amicizia, di stima. Non ho parole, sono molto delusa. E' vergognosa la cosa, non gli darò assolutamente i soldi. Per Pasqua gli manderò un uovo con dentro un euro...”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA