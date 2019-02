Lisa Sheridan morta a 44 anni, era l'attrice di CSI: giallo sulle cause

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo magazine a dare la notizia è stato "People": «all'età di 44 anni». La conferma è arrivata anche dall'agente dell'attrice di Invasion,, Legacy e FreakyLinks: «Lisa ci ha lasciati lunedì mattina - spiega Mitch Clem, agente della donna. Era nella sua casa di New Orleanse.Le cause non sono state ancora rese note, stiamo aspettando notizie dai coroners». Lisa Sheridan era molto apprezzata per le sue qualità artistiche, tanto da lavorare in diverse produzioni televisive. Nel 2018 aveva interpretato un ruolo anche nel film indipendente "Strange nature": «Siamo tutti addolorati e devastati per questa perdita. Lisa era profondamente amata, abbiamo il cuore spezzato»