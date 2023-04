Levante, il suo tour pronto a sbarcare nelle Marche: "Opera Futura" a Porto Recanati il 18 luglio

PORTO RECANATI– In attesa dello speciale evento live all’Arena di Verona, in programma per il prossimo 27 settembre, Levante presenterà dal vivo il nuovo album “Opera futura” e i suoi successi che hanno caratterizzato questi 10 anni di carriera in alcuni Festival e particolari location del nostro paese nell’estate 2023, tra cui l’Arena Beniamino Gigli di Porto Recanati il 18 luglio alle 21.

I biglietti

I biglietti per il concerto all’Arena Beniamino Gigli, organizzato da Best Eventi ed Eclissi Eventi in sinergia con il Comune di Porto Recanati, saranno disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it, Ciaotickets www.ciaotickets.com e Vivaticket www.vivaticket.it, online dalle 15 di giovedì 6 aprile e nei punti vendita dalle 11 di martedì 11 aprile : primo settore 50,00 + d.d.p. – secondo settore 45,00 + d.d.p. – terzo settore 40,00 + d.d.p. – tribuna non numerata 32,00 + d.d.p.