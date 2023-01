Le Iene, Davide Parenti conferma la lite con Teo Mammucari: ecco cosa ha detto

Teo Mammucari sarebbe stato allontanato dalla trasmissione Le Iene a causa di una lite con Davide Parenti, autore del programma. Quello che sembrava essere solo un rumors è stato confermato, anche se non da Teo, ma da un comunicato ufficiale dell'azienza. Parenti però ha parlato per la prima volta sulla questione, ammettendo di fatto degli screzi con il conduttore.

La replica di Parenti

Dopo il comunicato ufficiale di Mediaset, in cui viene fatto presente che Mammucari abbandona la conduzione del programma di Italia Uno, Davide Parenti a La Stampa ha detto: «Non voglio nuocere a nessuno e sto zitto». Pare quindi confermato un attrito tra i due, ma non si sa ancora cosa sia successo con precisione. Teo da giorni tace sulla questione, così come la collega e amica Belen non ha fatto parola sul suo abbandono al programma.

Il sostituto a Le Iene

Sprovvisto di co-conduttore il programma è corso subito ai ripari e dopo la prima puntata di gennaio in cui Belen è stata sola sulla scena a suo fianco adesso arriverà Max Angioni, già "iena" e consacrato al successo televisivo dopo la partecipazione alla seconda edizione di Lol, Chi ride è fuori.