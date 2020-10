Le Iene, Roberta Rei positiva al coronavirus non conduce la trasmissione: «Un po' stanca e dormo parecchio»

Roberta Rei è positiva al Covid e questa sera non è potuta essere in studio per condurre l'appuntamento del giovedì de 'Le Iene'. A sostituirla Matteo Viviani. «Sto bene, sono solo un pò stanca e dormo parecchio! A parte quello sto bene!». «L'ho scoperto domenica scorsa ma ero già in isolamento fiduciario da 7 giorni perché ero stata a contatto con un caso sospetto. Il primo tampone fatto era negativo, credo perché fatto troppo presto, quindi ho aspettato il secondo ed è uscito positivo. Se avessi affrontato la cosa con leggerezza, visto che non avevo sintomi gravi, sarei andata in giro e chissà che pericolo potevo essere per gli altri»

«Ci siamo anche oggi, chissà per quanto, anche se cambiamo continuamente formazione! Facciamo il turn over come le squadre di serie A!», dice Nina Palmieri in diretta dallo studio. «Esatto! Ormai ci tocca fare il bollettino settimanale: dopo Alessandro Politi, dopo Giulio Golia, dopo Alessia Marcuzzi - continua Matteo Viviani - che per fortuna poi è risultata negativa», spiega Veronica Ruggeri, «Stavolta è il turno della nostra Roberta Rei, che purtroppo è positiva al Covid».

MARCUZZI, NEGATIVA AL TAMPONE MOLECOLARE PER IL COVID

«Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito negativo!!! Vi spiego meglio perché ho detto 'leggermente positivò in collegamento alle Iene perché in molti me lo avete chiesto. Mi riferivo al valore estremamente basso del tampone rapido antigenico, di poco superiore alla soglia minima prevista dal test. Questo è un test di screening che, in caso di positività, deve sempre essere confermato dal tampone molecolare e bisogna rimanere isolati in attesa dell'esito. Fortunatamente io sono risultata negativa...sono felicissima!». Lo annuncia in un post su Instagram Alessia Marcuzzi, esprimendo poi la sua gratitudine:

«Grazie per avermi mandato tanti messaggi di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia». La conduttrice ringrazia i suoi fan e suoi amici per averle mandato «tanti messaggi» di affetto in questi giorni, mi avete tenuto compagnia». E quindi lancia dal suo profilo un invito ai suoi follower: «Mi raccomando, manteniamo alta l'attenzione e indossiamo sempre le mascherine rispettando le indicazioni che ci danno gli esperti! Facciamolo per noi, per le persone a cui vogliamo bene e per il rispetto nei confronti del prossimo».

