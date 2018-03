Eva Henger incontra la sua hater a Le Iene: ecco come è andata a finire

Vittorio Sgarbi, rissa con Le Iene per un conto non pagato: ecco cosa è successo

Ecco gli approfondimenti de Le Iene.è finita in un vortice die dopo il canna gate. L'ex pornodiva è stata presa di mira da moltiche sostenendohanno aggredito e minacciato la Henger.Mary Sarnataro a Le Iene ha mostrato alcuni dei commenti rivolti alla donna, la maggior parte riguardano offese e battute di dubbio gusto sul passato nel mondo dell'hard. Su Facebook esiste addirittura una pagina creata contro la Henger. Eva ha incontrato Francesca, la hater che sostiene Francesco Monte fino al punto di scagliarsi pesantemente contro l'ex naufraga.«Francesco Monte ha ragione da vendere, lei è una iena infame», sostiene la hater che davanti ad Eva non si tira indietro e ribadisce la sua tesi, anche se la Henger insiste e cerca di farle capire che a sbagliare è stato l'ex tronista. La hater non si convince della ragione di Eva e continua ad essere ferma nelle sue convinzioni fino a quando non la saluta educatamente e va via.