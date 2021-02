Le Iene: Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band tornano martedì in prima serata

​Alessia Marcuzzi, Nicola Savino e la Gialappa’s Band tornano martedì con Le Iene. A partire dalla metà di marzo la trasmissione raddoppia con la puntata del giovedì, sempre in prime-time, che vede l’alternarsi alla conduzione del trio composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani e di quello tutto al femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.

Argomento cardine della prima puntata de Le Iene in onda martedì 16 febbraio, in prima serata su Italia 1, sarà la stretta attualità, ma non mancheranno inchieste, servizi di denuncia, interviste e scherzi, affidati, come sempre, agli inviati del programma: Andrea Agresti, Nic Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Nicolò De Devitiis, Alessandro De Giuseppe, Alessandro Di Sarno, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

In particolare, Nina Palmieri tornerà sulla vicenda di Carlo Gilardi, ricco benefattore di Airuno, cittadina della provincia di Lecco, che dal 27 ottobre si trova in una RSA apparentemente contro la sua volontà, con gli ultimi sviluppi di queste prime settimane del nuovo anno. Intanto anche l’Autorità di garanzia sta seguendo il caso del signor Carlo e sta valutando un intervento affinché “la complessiva situazione di vita del professor Gilardi possa essere a breve nuovamente rivalutata", come riportato in una nota ufficiale. Secondo il Garante ci sarebbe “un'implicita e fattuale limitazione della libertà personale” che non rispetterebbe “principi riguardanti la volontà e l'autodeterminazione della persona anziana e disabile” come invece sancito dall’articolo 13 della Costituzione (“La libertà personale è inviolabile”, ndr.), dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità.

Il servizio di Matteo Viviani è dedicato al nuovissimo Clubhouse, senza dubbi il social network più in voga al momento, basato esclusivamente sull’audio, dove l’interazione transita solo mediante talk in diretta. Nel servizio si proverà ad analizzarne eventuali criticità sull’aspetto della privacy e sulla proprietà dei dati in possesso. Spazio anche all’intervento dell’attore e doppiatore Luca Ward con cui l’inviato parla del ruolo sempre più centrale che ha la voce nei mezzi di comunicazione. In onda anche il nuovo servizio di Giorgio Romiti (alias Gaston Zama) sull’atteso trasferimento in Italia del nostro connazionale Chico Forti, l’imprenditore italiano che nel 2000 è stato condannato all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike e che sta scontando la sua pena in un carcere della Florida. Vittima dello scherzo della serata sarà Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello nel 2003. L’intervista singola è alla giovanissima rapper e cantautrice Madame, nota al pubblico grazie al suo brano “Sciccherie” e in gara nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

