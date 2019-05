Meraviglie della natura Le grotte di Frasassi tornano â€‹sulla Rai a "La vita in diretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GENGA - Talmente belle, da dover essere raccontate. Con questa missione la troupe del programma Rai “La vita in diretta” ha fatto ingresso alle Grotte di Frasassi per raccontarne la scoperta e l'importanza turistica.A condurre lo speciale, che andrà in onda il prossimo 30 maggio, il giornalista Rai Giuseppe Rinaldi, che ha intervistato gli speleologi scopritori Fabio Sturba, Giuseppe Gambelli, Giancarlo Cappanera e Rolando Silvestri. A fare le veci del Consorzio Frasassi il vicepresidente Riccardo Strano che ha sottolineato l'importanza dell'ente consortile per la gestione dei servizi rivolti ad un turismo in costante crescita e sempre più in cerca di proposte integrate al territorio.Il primo set di riprese si è svolto nella Sala Abisso Ancona, il luogo della discesa dei primi speleologi che hanno messo piede nelle Grotte di Frasassi il 25 settembre del 1971. Una suggestione carica di emozioni e fascino raccontata dalla viva voce di chi è stato protagonista di quel giorno che ha cambiato per sempre le sorti dell'area di Frasassi.Poi i successivi “ciak” si sono svolti nella Sala delle Candeline, la più fotografata dai turisti e quella che più caratteristicamente rappresenta il complesso ipogeo tra i più celebri al mondo.Ancora una volta le Grotte di Frasassi, dopo il successo della trasmisisone “Meraviglie” di Alberto Angela, entreranno nelle case di milioni di italiani, suscitando stupore e interesse per questa autentica meraviglia della Natura.