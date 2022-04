Lda esce da Amici 21 e firma un contratto discografico

Neanche il tempo di metabolizzare l'uscita dallo studio di Amici 21 che Lda è già proiettato verso nuovi obiettivi professionali. L'eliminazione dal talent nel corso dell'ultimo serale ha permesso al talentuoso cantante di firmare un contratto discografico con la major Sony Music Italy.

Dopo Amici 21 Lda firma un contratto discografico

Dopo il record di stream complessivi, il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi record con il singolo di debutto 'Quello che fa male', il talentuoso cantante centra un altro traguardo importante. A renderlo noto è stata la stessa casa discografica, che in un post sui social ha dato il benvenuto all'artista.

«Siamo felici di accompagnare Luca D'Alessio in questa avventura, benvenuto in famiglia. 'Bandana' il suo nuovo singolo fuori ovunque, correte ad ascoltarlo!» ha scritto la major che poco tempo fa aveva già ingaggiato l’ex Amici 20 Aka7even, anche lui originario di Napoli come Lda.

Molti fan avrebbero voluto vedere l'artista in finale, ma un contratto discografico era quanto di meglio Luca potesse sperare per la sua giovane carriera. Le congratulazioni sono arrivate dal pubblico, ma anche dall'ex compagno di Amici Mattia Zenzola. «Ricordo ancora quando me la facesti ascoltare per la prima volta – ha scritto il ballerino di latino-americano in una storia –. E finalmente eccola qui». Un cerchio che si chiude.

