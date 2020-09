Laura Pausini, da domani il nuovo brano “Verdades a medias” con la cantautrice Bebe

In attesa della partenza di una nuova stagione de La Voz, che la vedrà nuovamente nelle vesti di coach in Spagna, Laura Pausini fa una sorpresa a tutti i suoi fan con Verdades a medias, brano pop-rock, in uscita da domani per Gentemusic / Warner Music Italy, su tutte le piattaforme streaming digitali. Verdades a medias, che vanta la partecipazione della cantautrice spagnola Bebe, è una versione unica del brano Frasi a metà - contenuto nell’album Fatti sentire del 2018 – e già singolo di grande successo in Italia.

“Verdades a Medias” del disco #HazteSentir, nunca fue single en español. Y fue como encerrar mi voz en una prisión. Por fin, desde esta medianoche (4 de septiembre) podéis escuchar esta nueva versión y ver el nuevo videoclip con mi amiga @LaBebeBellota. Mi nuevo single en España. pic.twitter.com/UMkbqm44MN — Laura Pausini (@LauraPausini) September 2, 2020

Verdades a medias racconta di un cuore esausto e arreso dopo aver cercato, invano, delle risposte. Un testo fatto di distanze, di silenzi e della rabbia per doversi dire addio e che esprime a pieno la collera per aver riposto fiducia in frasi dette a metà, pensando di conoscere la verità.

Un testo autobiografico, che l’artista commenta così: «Sono sempre stata dell’idea che la verità, per quanto dolorosa, debba essere la luce che illumina le nostre parole. Ci sono persone che, anziché affrontarla, preferiscono allontanarsi senza alcuna ragione, lasciando l’altro disorientato e senza una spiegazione. Per quanto mi riguarda, non mi piace lasciare le cose in sospeso. Ancora oggi, quando canto questa canzone, riaffiora in me la rabbia. Scrivere Verdades a medias mi ha aiutato a capire che a volte non vale la pena proseguire un rapporto d’amicizia con chi non lo merita».



La scelta di Verdades a medias come singolo per il mercato spagnolo è frutto di un progetto speciale, nato dall’inedita collaborazione con la cantautrice dell’Extremadura Bebe, a proposito della quale Laura Pausini dichiara: «Ho pensato di interpretare questa canzone con un’artista che ho sempre seguito e che ammiro dal profondo. Mi colpiscono le voci uniche, differenti e con grande personalità. Per questo ho coinvolto Bebe. È una cantante che ha sempre qualcosa da dire, che non si limita ad eseguire ma che è anche in grado di raccontare storie. Quando mi ha detto che avrebbe duettato con me, sono impazzita dalla gioia e non vedevo l’ora di cantare con lei!».



Un progetto nato prima del lockdown e al quale entrambe le artiste hanno poi dovuto lavorare a distanza: «Nelle ultime settimane sono volata a Madrid e finalmente abbiamo cantato insieme e realizzato un video molto speciale! Sono davvero grata a Bebe e, se devo essere onesta, ammetto che quando la sento cantare questa canzone, toglierei la mia voce per ascoltare solo la sua. Mi manda in estasi!».



Negli ultimi giorni Laura Pausini e Bebe hanno fornito alcuni indizi, ma solo ieri è stata diffusa sui social la notizia che le due artiste collaborano, per la prima volta, per lanciare Verdades a medias in Spagna.

