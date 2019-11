Francesca Cipriani a Mattino 5: «Ecco il mio nuovo lato b, adesso ho una portaerei»

Francesca Cipriani, ospite stamani a Mattino 5 di Federica Panicucci, mostra in diretta l'ultimo ritocco fatto ieri. L'effetto push up non è il risultato di un vero e proprio intervento chirurgico ma viene ottenuto mediante l'iniezione nei glutei di un liquido che ha la funzione di rimpolpare il lato b.

Nelle immagini si vede Francesca Cipriani sdraidata in posizione prona su lettino chirurgico, con il lato b in preparazione per l'intervento del chirurgo. Subito dopo, le urla di Francesca Cipriani, che poi dice di «avere una portaerei» mostrando il suo nuovo lato b.

Francesca Cipriani ci mostra il suo LatoB fresco fresco di chirurgo.

Non poteva mancare una massima del nostro @Balestritweet 😜#Mattino5 pic.twitter.com/gIio227H6x — Mattino5 (@mattino5) 14 novembre 2019

Ultimo aggiornamento: 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA