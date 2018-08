Largo al factotum della città debutta un nuovo Barbiere al Rossini Opera Festival

Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù... Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi, fanciulle: a Pesaro, largo al factotum della città. La XXXIX edizione del Rossini Opera Festival propone lunedì 13 agosto, alle 20, la prima del Barbiere di Siviglia, la pù famosa opera di Gioachino Rossini, tra le più rappresentate al mondo.



Commedia in due atti su libretto di Cesare Sterbini, fu rappresentata per la prima volta al Teatro Argentina di Roma il 20 febbraio 1816. Il soggetto è tratto dal celebre Le barbier de Séville ou La précaution inutile di Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais (1775)



Terza nuova produzione del Rof 2018, in scena il 13, 16, 19 e 22 agosto alle 20 all’Adriatic Arena, Il barbiere di Siviglia è diretto da Yves Abel sul podio dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e messo in scena da Pier Luigi Pizzi con la collaborazione di Massimo Gasparon. Nel cast figurano Maxim Mironov, Pietro Spagnoli, Aya Wakizono, Davide Luciano, Michele Pertusi, Elena Zilio e William Corrò.



Così racconta lo spettacolo il regista Pier Luigi Pizzi:

Affronto questa sfida con la saggezza che nasce da tante riflessioni negli anni, da tanti progetti abbandonati, da tante ipotetiche chiavi di lettura. Oggi parto dalla convinzione che non ci troviamo di fronte a una farsa, ma a una commedia di intrigo e dunque scelgo come punto di partenza la fonte letteraria, cioè Beaumarchais, la cui idea di libertà e uguaglianza nelle classi sociali, collegata alla visione illuministica della storia e alla fiducia nella ragione, rappresenta il progresso inarrestabile dell'uomo. Una commedia di caratteri forti

, conclude,

non di burattini. Rossini rende tutto chiaro e logico col filtro geniale della sua ironia

.



La prima del Barbiere di Siviglia sarà trasmessa in diretta radio da RaiRadioTre ed in diretta streaming sul sito web della Rai il 13 agosto alle 20.

