Morto Lando Buzzanca, l'attore aveva 87 anni. Il figlio Massimiliano: «Sono arrivato tardi»

Lando Buzzanca è morto oggi a Roma. L'attore, 87 anni, era ricoverato da fine novembre al policlinico Gemelli dopo un periodo trascorso in una RSA. Buzzanca, affetto da una grave forma di demenza senile, era caduto dalla sedia a rotelle e per questo portato in ospedale, che avrebbe dovuto lasciare per una struttura di riabilitazione prima che la situazione precipitasse.

Il figlio: «Sono arrivato tardi»

A confermare la notizia della morte di Lando Buzzanca è stato il figlio Massimiliano, che all'Adnkronos ha detto che il padre «si è spento serenamente intorno alle 14. Ieri ero venuto a trovarlo - racconta - e credo mi abbia riconosciuto perché si voleva alzare. L'ho convinto a rimanere a letto. Certo, le sue condizioni non erano delle migliori, ma speravo che almeno questo Natale lo passasse con noi. Quando mi hanno avvisato per dirmi che era peggiorato, stavo uscendo da casa per andare a trovarlo, ma sono arrivato tardi».

Chi era Lando Buzzanca

All'anagrafe Gerlando Buzzanca, l'attore era nato a Palermo il 25 agosto 1935: compie i suoi studi nella città natale e a diciassette anni si trasferisce a Roma. La notorietà internazionale gli arriva con “Il merlo maschio”, commedia sexy all'italiana del 1971 diretta da Pasquale Festa Campanile. Negli anni seguenti si trova così a recitare al fianco di famose attrici come Claudia Cardinale, Catherine Spaak, Barbara Bouchet, Senta Berger e Joan Collins.