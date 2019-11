Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani: la cantante interpreterà Lady Gucci nel nuovo film di Ridley Scott

NEW YORK – A un anno dalla nomina all’Oscar per la sua interpretazione di «E’ nata una stella», Lady Gaga ha finalmente scelto quale sarà il suo nuovo film. E ha sorpreso tutti. La cantante di origini italo americane darà il suo volto a Patrizia Reggiani, l’ex moglie di Maurizio Gucci che nel 1995 fu riconosciuta colpevole di essere stata la mandante dell’omicidio dell’erede della famosa casa di moda. Patrizia Reggiani è stata in prigione 18 anni, ed è tornata in libertà nel 2016.

A dirigere il film è stato chiamato il leggendario Ridley Scott, di cui basterà ricordare classici come Blade Runner, Alien, Gladiator, Thelma and Louise. La sceneggiatura è stata affidata a Roberto Bentivegna, che userà come base il libro «La Saga dei Gucci», di Sara Gay Forden.

L’omicidio di Maurizio Gucci ebbe luogo a Milano, il 26 marzo del 1995, poco dopo che il 47enne imprenditore era uscito dalla sua casa di Corso Venezia. Gucci aveva divorziato da Patrizia Reggiani dopo aver cominciato una relazione con una partner più giovane, Paola Franchi. Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani erano stati sposati 12 anni e avevano avuto due figlie, Alessandra e Allegra. Patrizia Reggiani, soprannominata nelle cronache “Lady Gucci”, ha sempre sostenuto di non aver mai smesso di amare Maurizio, pur odiandolo per l’atto di averla abbandonata.



Lady Gaga, il cui vero nome è Stefani Germanotta, ha 33 anni e non è mai stata sposata. E’ nota per la sua voce molto bella e l’abilità e inventività come cantante, che le sono valsi ben sei Grammys, ma si è rivelata anche un’attrice di prima qualità nel film «E’ nata una stella» al fianco di Bradley Cooper.









