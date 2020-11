Lacrime amare per Stefania Orlando al Grande Fratello Vip: «Non è giusto». Alfonso Signorini irremovibile. Brutta sorpresa per la showgirl che non riesce a vedere il marito Simone, entrato nella casa per un confronto con la contessa Patrizia De Blanck.

LEGGI ANCHE: Tale e Quale Show, Elena Sofia Ricci confessa: «Anche io ho avuto il Covid, sintomi stranissimi»

APPROFONDIMENTI LA TESTIMONIANZA Tale e Quale Show, Elena Sofia Ricci confessa: «Anche io ho... COVID Covid, Iva Zanicchi ancora in ospedale: «Mi è tornata la... SPETTACOLI Nina Zilli racconta il Covid: "Ma quale influenza, a me...

Il marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi, è entrato nella casa del Grande Fratello Vip per parlare con Patrizia de Black che da sempre ha parole poco carine nei confronti della moglie.

Secondo Simone Patrizia dovrebbe scusarsi con la moglie per averla fatta piangere, ma la De Blanck non ha alcuna intenzione. Dopo l'incontro però Simone lascia la casa e Stefania Orlando non può vedere il marito. Inizialmente la showgirl pensa ad uno scherzo, ma quando capisce che è tutto a stento trattiene le lacrime: «Non è giusto, è qui potevate farmelo vedere», ma Signorini è irremovibile «Mi dissocio ma il grande fratello non si discute, tu l'hai già visto».

Ultimo aggiornamento: 10:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA