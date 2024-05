«Non vediamo l’ora di piangere e ballare insieme!»: così gli organizzatori del “Lacrima tour – la festa indie più brutta d’Italia”, pronti a tornare nelle Marche dopo la data del 18 maggio scorso a Urbino. La festa, itinerante in tutta Italia, sarà al Venti Venti Beach di Porto San Giorgio il prossimo venerdì 31 maggio. Tornerà poi in piena estate il 26 luglio e ancora il 30 agosto, sempre a Porto San Giorgio nella stessa location.

Lo show itinerante

Lacrima è una grande festa, uno show itinerante voluto da tre ragazzi di Bologna, Ivan Emanuele, Alberto Marescotti e Andrea Zanzucchi per creare una famiglia grande quanto l’Italia intera, per piangere e ballare assieme la migliore musica indie pop italiana. L’idea è quella di creare connessioni autentiche tra gli appassionati della musica. Quando si dice “La festa indie più brutta d'Italia”, si vuole indicare un modo ironico per raccontare lo spirito di Lacrima, un modo divertente per evitare di dire “la più grande festa indie d’Italia”. Nella più totale libertà, secondo gli intenti di chi ha voluto questo format, di «lasciarsi andare a qualsiasi emozione, gioia, tristezza, rabbia e delusione, ancora entusiasmo o amore», si legge nella presentazione. In campo ci sarà una serata dicono i tre organizzatori per «piangere e ballare sulle canzoni di Coez, Gazzelle, Frah Quintale, Calcutta, Pinguini Tattici Nucleari e tutti quegli artisti che non senti alle altre feste. Una festa in cui cantare, sfogarsi e lasciarsi andare come se fossi nella tua cameretta». A Porto San Giorgio torneranno in versione “boiler”: al centro ci sarà la consolle e chi parteciperà alla festa ballerà intorno. Protagoniste, come nelle altre tappe la musica e l’energia per divertirsi, al ritmo indie e anche a un po’ di elettronica.

L’esperienza

“Lacrima – la festa indie più brutta d’Italia” diventa quindi, per il pubblico, un’esperienza tutta da vivere. «Ambiente familiare – dicono gli organizzatori – coinvolgimento durante il party. Con la possibilità, durante la serata, di ascoltare una canzone più “up” subito dopo una più malinconica e catartica». Con l’intento di far si che entrambe, quindi la musica in sé, facciano esorcizzare le preoccupazioni della vita. Perchè tutto questo, secondo quanto annunciato, sarà alternato a momenti speciali e gag divertenti.

La nascita

L’esperienza di Lacrima nasce a Bologna e si fa strada tra le nuove generazioni parlando attraverso una «cultura che abbraccia l’autenticità delle emozioni umane». Non solo un dj set fine a se stesso, quindi, ma, si legge ancora nelle note di presentazione alla serata, «un fenomeno, una risposta alle cicatrici lasciate da anni di pandemia, isolamento e cambiamenti globali. L’esperienza, dall’idea dei tre amici bolognesi, si trasforma in un movimento che va oltre la città, e diventa un appuntamento itinerante». Oltre alle tre date di Porto San Giorgio, tutte di venerdì, il 31 maggio, il 26 luglio e il 30 agosto, lo show sarà a Bologna e in altri centri dell’Emilia Romagna, della Toscana, in Calabria e il 13 luglio, in particolare, a Roma per il Rock in Roma.