Nuova musica per Federica G: pubblicata su tutte le piattaforme di streaming legale la canzone “Come fosse ieri”. Federica G, nome d'arte di Federica Gianangeli, è una cantautrice maceratese nata nel 2003. Si avvicina alla musica da piccola e inizia a scrivere i primi testi durante l’adolescenza, dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta. «Devo a mio padre questa grande passione per la musica – spiega la Gianangeli – quando mi trovavo in macchina con lui, a partire dai tre anni, ascoltavamo sempre Elisa, ed ho iniziato così provando ad imitarla. La passione poi per la musica imparando a suonare la chitarra perché non credevo che accompagnandomi con le basi si riuscisse a trasmettere delle emozioni e per esprimermi meglio».

Le prime canzoni

Intorno ai 14 anni poi la necessità di provare a scrivere le prime canzoni, per raccontare la propria vita anche durante il difficile periodo dell’anoressia. Nel 2022, trasferitasi a Padova per frequentare all’università il corso di laurea in Psicologia, inizia a lavorare al suo primo Ep di sei brani, concept album sui disturbi alimentari che uscirà tra maggio e giugno. «Mentre scrivevo queste canzoni, durante il mio percorso di cura, mi sono sempre più resa conto di un filo rosso che legava tutti i miei testi. Quando poi ho risentito i pezzi, dopo un periodo di pausa, mi sono resa conto di volerli racchiudere in un Ep per archiviare, per così dire, un periodo della mia vita».

Le esperienze

Con la sua musica racconta di sé, delle sue esperienze personali e dei suoi sentimenti più intimi. “Come fosse ieri” è stato scritto nell'estate 2021 quando la giovane maceratese stava concludendo il suo percorso di cura dall'anoressia iniziato nel 2019. Il brano racconta dei momenti più intensi vissuti in quel lasso di tempo e richiama alla consapevolezza che una ferita rimane parte di noi e del nostro passato, ma questo non vuol dire che debba ancora limitarci nel presente. Il brano è uscito il 15 marzo, giorno non casuale, perché si è celebrata la “Giornata nazionale del fiocchetto lilla”, dedicata ai disturbi del comportamento alimentare. «L’obiettivo delle mie canzoni – spiega ancora Federica G – è sempre stato quello di riuscire a descrivere i miei sentimenti ed il mio stato d’animo, volevo farmi capire dagli altri. Una esigenza per riuscire a venir fuori dalla malattia, un modo per cercare di anestetizzare il dolore». Il nuovo singolo come percorso, per raccontare la strada fatta verso il ritorno alla normalità. Per la canzone è stato girato anche un video, dove è stato ricreato l'ambiente intimo della camera di Federica. C’è una corrispondenza tra l’arredamento e il suo stato d’animo interno, ricordando l'inizio del suo percorso all'interno di quelle quattro mura inizialmente vuote, spoglie, asettiche che, con il passare del tempo, sono diventate ricche, accoglienti, calorose. Nel corso della storia il vuoto viene riempito dal colore e il silenzio con la musica: la stanza diventa un luogo dove può nascere qualcosa di vitale e creativo.