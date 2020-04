La Radio nel Pallone: una puntata speciale di Radio Ascoli

ASCOLI PICENO - Era sabato 15 ottobre 2016 quando, nella cornice del Chiostro Maggiore di San Francesco di Ascoli Piceno andava in onda l'ultima speciale puntata de La Radio nel Pallone, in occasione della festa dei 40 anni di Radio Ascoli, storica emittente radiofonica locale.

Lo scopo della serata era molto importante: una raccolta fondi a favore di un progetto di ricostruzione promosso dalla Diocesi di Ascoli Piceno. Molti parteciparono, tra gli altri anche gli amici di Radio Deejay con i quali Radio Ascoli ha tessuto nel tempo un ottimo rapporto, permettendo alla città di viaggiare sulle frequenze della nota radio nazionale.



Sabato 4 aprile alle ore 11.00, nel consueto spazio del sabato mattina Alessandro, Angelo, Cisco, Daniele, Fabio, Luca e Mauro accenderanno nuovamente i microfoni "virtuali" della radio per animare il sabato mattina radiofonico. Una reunion, come si direbbe per i grandi eventi delle celebrità...ma non è questo il caso; è invece il senso di unione che nel 2012 spinse i 7 ragazzi a sviluppare un progetto radiofonico che ha raggiunto canali di comunicazione importanti grazie anche alle collaborazioni con artisti locali (Fog Prison, Petò, Nimiz, etc.) che da sempre hanno contraddistinto i jingle della trasmissione.

Comunicare per i ragazzi è una missione e in pochi giorni, dopo l'approvazione di Don Giampiero Cinelli, direttore dI Radio Ascoli, (il MegaDirettoreGalattico come lo chiamano i ragazzi) si sono messi all'opera per poter proporre un momento di distensione in questo complesso periodo storico, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie per lavorare tutti da casa, nel rispetto delle attuali disposizioni ministeriali.



«Ce la metteremo tutta - dicono i ragazzi - per portare un sorriso in questo momento di complessità e chissà che questo non sia solo un nuovo inizio per noi, con la "benedizione" del nostro vescovo Giovanni D'Ercole, che per primi ospitammo in trasmissione pochi giorni dopo l'ingresso nella nostra diocesi nel 2014». Appuntamento quindi su 103.0, la frequenza radiofonica di Radio Ascoli oppure in streaming sulla pagina FB di Radio Ascoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA