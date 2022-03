La Pupa e il Secchione, Gianmarco Onestini piange dopo la rissa sfiorata: interviene Soleil Sorge

Rissa sfiorata a La Pupa e il Secchione Show tra il secchione Gianmarco Onestini e il pupo Francesco Chiofalo. Durante la puntata condotta da Barbara D'Urso l'episodio è stato mostrato e commentato e ci si è soffermati sulle lacrime successive. Soleil Sorge è intervenuta criticando il comportamento del fratello del suo ex. «Rancorosa», l'aveva già definita Luca Onestini.

Tutto inizia quando viene mostrata al pubblico la clip che vede il litigio nella villa del programma. Chiofalo aveva sfidato i secchioni a un quiz di cultura generale rispondendo a tre quesiti. Un risultato inaspettato per il quale Chiofalo ha esultato: «3 a 0, partita finita con doppio fischietti e a casa!». Gianmarco, laureando in giurisprudenza, non aveva gradito l'esultanza: «Se vuoi ti faccio domande su materie che non conosci.. non sono qui a farmi inquisire… che sia chiaro». La situazione è degenerata nel momento in cui Chiofalo ha sottolineato di non aver reagito alla provocazione restando seduto.

Poco dopo è andata in onda la clip delle scuse e delle lacrime di Onestini. In studio Soleil ha attaccato l'ex cognato: «Ma si può piangere perché hai fatto una figura un po’ così?». «Tu ce l’hai con me a prescindere, vuoi dire a me come devo reagire», la replica di Gianmarco.

