La pupa e il secchione, baci appassionati in camera da letto per Guidi e Stephanie

La pupa e il secchione regala momenti di passione. Nel programma condotto da Andrea Pucci su Italia Uno c'è stato un bacio tra il secchione Guidi e la pupa Stephanie. Tra i due è sembrata essere subito chiara l'intesa tanto da scatenare le gelosie della pupa di Guidi, che infatti non si trova in coppia con la sua nuova fiamma.

Dopo essersi appartati in camera, la pupa e il secchione si sono lasciati andare alla passione baciandosi. Qualche puntata prima avevano ammesso che tra loro c'era un interesse che però ritenevano prematuro definire amore. Durante l'ultima puntata il conduttore ha fatto notare il bacio nato tra i due e Stephanie ha commentato: «È stato bello, è sato passionale ed emozionante».

Un'intesa che sembra ormai abbia fatto mettere l'anima in pace anche a Miryea, ovvero la partner di reality del secchione Guidi, che nelle scorse puntate lo aveva richiamato all'attenzione dicendo che si sarebbe dovuto concentrare sulla loro intesa ai fini del gioco e non su quella con altre concorrenti. In fondo in guerra e in amore tutto è lecito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA