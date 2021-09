“Citofonare Rai2” con Paola Perego e Simona Ventura, si comincia domenica alle 11.15: tra giochi, interviste, ricette e brunch in studio

Paola Perego e Simona Ventura, due donne in conduzione. Insieme. Due amiche completamente diverse, come entrambe sottolineano, che si prenderanno in giro. Citofonare Rai2, il primo programma tutto rosa, come ha sottolineato il direttore di Rai2, Ludovico Di Meo. Si comincia domenica alle 11.15. Si va in diretta fino al Tg2 delle 13. Tornano i fagioli di Raffaella, lo stesso gioco lanciato dalla Carrà, si scoprirà la domenica nelle famiglie e grazie al Fai si andrà alla scoperta di luoghi e dimore unici.

LE RUBRICHE

Brunch in studio, in cui cuochi e esperti di cucina illustreranno ricette alla portata di tutti. L’intervista vip. I “Vicini di casa” Cloris Brosca e Paolo Lanza racconteranno le più comuni vicende dei condomini italiani. Il “Frigo dei vip”, in cui Tinto (nome d’arte di Nicola Prudente) porterà gli spettatori alla scoperta delle abitudini culinarie degli ospiti. Le incursioni del Corriere/portiere, un talent in cui una persona comune svelerà un talento speciale o una passione nel corso del programma. L’ospite della rubrica “L’intervista vip” della prima puntata sarà Sabrina Salerno che ripercorrerà con Paola Perego e Simona Ventura la sua carriera.

