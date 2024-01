JESI Lunghi minuti di applausi, per Pier Luigi Pizzi, che ha inaugurato giovedì scorso, nelle Sale Pergolesiane del teatro di Jesi, il ciclo di incontri “Essere spettatore”. Il pubblico ha tributato al grande regista, scenografo e costumista, un'ovazione, per la splendida carriera, ma ancor più per la naturale empatia e la capacità di coinvolgere con il racconto, condotto sottovoce, senza frasi a effetto, della sua vita. Presentava “Non si può mai stare tranquilli. Incontri di vita e di teatro” (Ed. Edt), il libro scritto in collaborazione con Mattia Palma. Un'autobiografia, che è molto di più: è la storia del teatro italiano del Novecento, di cui Pizzi, classe 1930, è stato artefice e testimone. La racconta con la stessa verve e quell'understatement congenito, che conserva nel rapporto quotidiano con star, della prosa e della lirica, e maestranze, macchinisti e sarte.

La classe innata

La sua classe si rivela in ogni atto, perché Pier Luigi Pizzi è un “signore”, come non se ne vedono più. Questo inventore di sogni e di ambientazioni sceniche, il teatro, ce l'ha nel sangue. Fin da quel giorno in cui, promettente studente di Architettura, disse a suo padre, nel 1951, di voler interrompere gli studi al Politecnico di Milano, per onorare un contratto da scenografo con il Piccolo Teatro di Genova, da poco fondato sul modello di quello milanese. «Per mio padre il teatro non rappresentava un lavoro serio. La mia decisione lo indignò, come se gli avessi annunciato di essere stato assunto in un circo per ammaestrare le pulci». Troncarono i rapporti. Pier Luigi buttò l'indispensabile in una valigia e partì per Genova. Fu l'inizio di una folgorante carriera, che poi ritrovò documentata in una cartellina segreta, piena di ritagli di giornale, che il padre aveva raccolto e gelosamente conservato. Era stato provvidenzialmente richiamato a Milano per stargli accanto nelle ultime ore di vita. «Morì tra le mie braccia», mormora, e ancora oggi si commuove. E poi, rivela l'arcano della sua esistenza, una rivelazione, che per lui è stata anche una chiave di lettura della sua esistenza: «Quando avevo quarant'anni, tornato nella nostra casa di Milano, inaspettatamente, sentii mia madre confidare a un'amica, su una tazza di tè, che avevo un fratello gemello, morto alla nascita, mentre io venivo al mondo. Fu un colpo: non mi sono mai perdonato di aver lasciato indietro, nascendo, quella creatura innocente. Non avrei potuto fare niente, per lui, ma quella notizia mi segnò». La “impazienza” di nascere, dimostrata allora, è diventata per Pier Luigi Pizzi la sigla di ogni sua azione. «Impazienza non significa frettolosità, ma urgenza di portare a termine, nel modo migliore, tutto quello che si fa». L'ha caratterizzato, nella lunghissima carriera che, da quel 1952, l'ha portato a immaginare e realizzare le più incisive scenografie, di prosa e di teatro lirico, con una creatività che, attingendo alla vasta cultura e alla spiccata capacità di interpretare testi e civiltà, l'ha portato a ideare spettacoli ormai “storici”. Molti dei quali allestiti, in 40 anni, per il Rossini Opera Festival di Pesaro, dove tornerà l'estate prossima con la riedizione del “Barbiere di Siviglia”. Sconfinato, il suo palmares, dopo il debutto alla Scala nel '62 con “Il trovatore”, che nel libro è documentato senza spocchia, ma con una memoria infallibile, che non tralascia gli aneddoti più gustosi. Scrive: «È incredibile come sia difficile mettere in ordine i ricordi. Basta un nome, un luogo, una data per avere la tentazione irresistibile di aprire delle parentesi alla narrazione, e ti ritrovi in un labirinto di memorie», in cui lui, moderno Minotauro, muovendosi agevolmente, nonostante l'età, conduce i lettori con ineffabile grazia.