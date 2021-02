L'Eredità, Flavio Insinna e la battuta che prende in giro la concorrente dopo la perdita di 60 mila euro

La concorrente perde una maxi eredità e Flavio Insinna si lascia andare a una battuta in diretta. Eleonora era arrivata alla Ghigliottina con l'opportunità di vincere 60 mila euro, ma non è riuscita a dare la risposta corretta e ha visto sfumare in poco tempo sotto ai suoi occhi tutto il montepremi.

La campionessa de L’Eredità ha dato come soluzione la parola "sbarco" quando in realtà era "direzione". Gli indizi erano: 'segnale’, ‘centrale’, ‘assumere’, ‘operazioni’ e ‘partito’. Un errore che le è costato molti soldi, per questo subito dopo Insinna si è detto dispiaciuto. Al momento dei saluti però, in chiusura di trasmissione, si è lasciato andare a una battuta sulla perdita ironizzando: «La direzione questa sera era un’altra», facendo proprio riferimento alla parola che è costata la perdita del montepremi. Non contento il conduttore ha insistito nella sua battuta usandola anche per salutare le professoresse del programma Sarah e Ginevra: «Sono in quella direzione!». Una battuta che potrebbe non essere piaciuta a chi ha visto perdere 60 mila euro. Molti hanno osservato a tal riguardo la linea sottile che passa tra ironia e beffa.

