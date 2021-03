L'Eredità, il momento incredibile con Fabrizio Frizzi poco prima della morte: «Pure questa ha fatto». Momento amarcord per i fan de L'Eredità. A ricondivdere su twitter pochi minuti di una puntata cult del preserale di Rai1 è stato Andrea Saccone, campione del gioco nel 2018 quando al timone c'era l'amatissimo Fabrizio Frizzi.

Il ragazzo di Cortona, in provincia di Arezzo, ha pubblicato il video che lo vede all'apice della «breve ma intensa carriera televisiva» riproponendo un momento memorabile avvenuto esattamente tre anni fa. Saccone riuscì a indovinare il personaggio misterioso grazie ad un solo indizio, Milano. Fabrizio Frizzi non ebbe neanche il tempo di fare ulteriori domande che il campione associà immediatamente al capoluogo lombardo la cantante Ornella Vanoni, scatenando l'incredulità del conduttore. «Pure questa ha fatto! Se fossi al massimo della forma ti porterei in trionfo», disse Frizzi. Solo dodici giorni dopo, la morte che ha lasciato un vuoto incolmabile.

Oggi, 3 anni fa, su Rai 1 un biondino mostrò cosa significasse l’espressione “Botta di c*lo”.

Apice della mia breve ma intensa carriera televisiva. #leredita pic.twitter.com/9PCqBSqqHO — Vincenzo Mollica stan account (@thisissaccons) March 14, 2021

