L'Amica Geniale, le protagoniste a Oggi è un altro giorno: «Volevo fare la commerciante, mi conservavo gli scontrini»

Gaia Girace e Margherina Mazzucco de L'Amica Geniale sono ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Le due ragazze, neanche ventenni, hanno raggiunto la popolarità con la famosa serie tratta dai libri di Elena Ferrante. Va in onda in queste settimane la nuova stagione e loro si raccontano.

Le due ragazze sono state scelte casualmente a scuola per interpretare le due amiche che si conoscono da bambine e hanno due vite complicate. Oggi sono due attrici giovanissime che vengono riconosciute per strada e hanno studiato tanto per interpretare i loro personaggi anche da adulte.

Il sogno di Gaia, però, era di fare altro. Lo confessa in diretta su Rai 1: «Volevo diventare commerciante. Sono sempre stata appassionata di numeri, mi conservavo gli scontrini. A 13 anni è arrivata la passione per la recitazione che ho coltivato».

