La mostra “Il tempo sospeso” del Mascherone nell’ambito di Kum!

ANCONA - Che tempo abbiamo vissuto durante i giorni di quarantena? Chiusi in casa, in apprensione per i nostri cari, lontano dagli affetti alcuni. Altri, in piena emergenza, hanno vissuto l’esperienza più drammatica rischiando la vita o perché malati o perchè medici, assistenti, infermieri. E molti non ce l’hanno fatta.

La ricorderemo questa pandemia, la più grave ed estesa. La prima di così vaste proporzioni al mondo. E’ dedicata a “Il tempo sospeso” la mostra organizzata in collaborazione con il Comune di Ancona assessorato alla Cultura dall’associazione Il Mascherone nell’ambito di Kum! festival di Massimo Recalcati dedicato quest’anno a “La cura”. Nel soppalco della grande sala espositiva della Mole, che ospiterà fino a metà gennaio una mostra dedicata a Letizia Battaglia, dal 14 al 25 ottobre esporranno le loro opere cinque fotografi. Sono Simone Francescangeli (direttore artistico, presente con un video), Francesca Tilio, Luciano Zamporlini, Claudio Colotti, Grazia De Lucca e Pia Bacchielli. Nei loro scatti, lo straniamento, il dolore e il trauma raccontati attraverso narrazioni intime e reportage.

L’inaugurazione sarà mercoledì 14 ottobre alle 18. Orari: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Chiuso il lunedì.

