Kenny Rogers morto a 81 anni, addio alla leggenda della musica country

È morto nella sua casa in Georgia, negli Usa, all'età di 81 anni Kenny Rogers, leggenda della musica country. L'annuncio lo dà la stessa famiglia con un post sul profilo twitter dell'artista: «La famiglia Rogers annuncia con tristezza che Kenny Rogers è morto la notte scorsa alle 22:25 (ora locale, ndr) all'età di 81 anni. Rogers si è spento serenamente a casa sua per cause naturali, tra le cure mediche e circondato dall'affetto dei suoi», si legge sul social.

Nella sua sessantennale carriera Rogers è ricordato soprattutto per canzoni come 'The Gambler', 'Lucille', 'Lady' e 'Just Dropped In' (To See What Condition My Condition Was In), quest'ultima è contenuta nella colonna sonora del film dei fratelli Coen, 'Il grande Lebowskì. Rogers è stato anche attore e showman, oltre ad essere stato proprietario anche di una catena di ristoranti in franchising chiamata Kenny Rogers Roasters.

