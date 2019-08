Katy Perry accusata di molestie da un ballerino: «Costretto a spogliarmi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è statamodello e ballerino, protagonista nel video della sua hit di grande successoha accusato la cantante, che da poco ha ufficializzato il suo fidanzamento con Orlando Bloom di molestie sessuali durante le riprese dello stesso video.«Mi ha costretto a mostrare il mio pene a tutti... Trattato come una prostituta ed esposto di fronte ai suoi amici...», ha raccontato il modello sfogandosi sui social network. «Ho visto Katy qualche volta dopo la sua rottura con Russel. Una volta ho portato un amico che moriva dalla voglia di incontrarla. Era la festa di compleanno di Johny Wujek. E quando l'ho vista, ci siamo abbracciati, io ero cotto di lei... Ma mentre mi voltavo per presentarle il mio amico, lei ha armeggiato con i miei pantaloncini e le mie mutande Adidas per estrarre il mio pene e mostrarlo a tutti i presenti. Immaginate che patetico imbarazzo per me!». Kloss ha raccontato di essersi sentito usato e violentato dalla cantante a causa dei suoi atteggiamenti.Il modello non ha mai voluto parlarne, per proteggere l'immagine di Katy, ma oggi, ha spiegato, non riesce più a tenere dentro questo segreto. «La tua mente è bloccata nel tentativo di fare il tuo lavoro e al tempo stesso proteggere la sua immagine o essere onesto e aiutare il dialogo globale su potere e abuso», continua, dicendo di aver taciuto anche per poter continuare a lavorare per il bene di sua figlia, ma l'atteggiamento di Katy, freddo quando erano in pubblico e dolce quando si trovavano da soli, lo ha ferito profondamente. Kloss conclude parlando di molestie sottolineando come non siano tali solo quando provengono da un uomo, ma anche da una donna.