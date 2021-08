Kathy Griffin: «Ho il cancro ai polmoni. Senza il vaccino sarei stata ancora peggio»

Kathy Griffin ha rivelato di avere un cancro ai polmoni al primo stadio. La comica e attrice americana lo ha annunciato ai suoi fan su Instagram oggi, comunicando che per questo i medici dovranno operarla per rimuovere metà del pomone sinistro. «Devo dirvi una cosa ragazzi. Ho il cancro», così la Griffin in una storia Instagram.

«Sto andando in chirurgia per rimuovere metà del mio polmone sinistro. Sì, ho il cancro ai polmoni anche se non ho mai fumato!» ha aggiunto la comica americana. Kathy Griffin ha compiuto 60 anni lo scorso 4 novembre. L'attrice ha raccontato che medici sono «molto ottimisti», e che confida nel fatto che con l'operazione si possa asportare tutto il cancro senza ricorrere successivamente a chemio e radio.

Il vaccino Covid

L'altro annuncio dell'attrice riguarda il completamento della profilassi vaccinale anti-Covid. Il vaccino, stando sempre alle parole dell'attrice, avrebbe influito positivamente sul tumore: «Sono completamente vaccinata per il Covid. Le conseguenze se non lo fossi stata sarebbero state ancora più gravi». Nel suo post, Griffin ha anche alluso a un periodo difficile che ha coinciso con la presidenza Trump. «Sono stati 4 anni infernali, cercando di tornare al lavoro, facendovi ridere e divertirvi, ma tornerò a stare bene», ha scritto.

La recente malattia e la morte della madre

L'anno scorso, Griffin ha avuto un problema di salute dopo essere stata ricoverata d'urgenza in ospedale per un'infezione addominale. I dolori sembrano essere ricollegabili al Covid ma una volta all'interno del pronto soccorso, la star celebre per la sua interpretazione in «My Life On The D-List» ha detto che non poteva fare il tampone a causa di alcune restrizioni. Lo scorso anno la comica ha atttraversato anche la morte della madre, Maggie Griffin scomparsa all'età di 99 anni.

«Mi sento come sventrata»,csì in un post su Instagram l'attrice lo scorso giugno. Nel giugno dello scorso anno, Griffin ha commemorato sua madre in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Ha condiviso una serie di foto di sua madre.

