Al teatro della Fortuna di Fano giunge l’energia dirompente di Kataklò Athletic Dance Theatre che venerdì 16 e sabato 17 alle 21 e domenica 18 alle 17 propongono “Back to dance”, nell’ambito della stagione di prosa di FanoTeatro. Kataklò, riconosciuta per essere la prima compagnia teatrale ad aver introdotto l’athletic theatre nel panorama della danza italiana, propone un teatro-danza energico ed espressivo in cui il corpo, attraverso uno stile che intreccia sapientemente le discipline della danza contemporanea, acrobatica, aerea e del teatro fisico, viene esaltato come promotore di un linguaggio eclettico e trasversale in grado di superare barriere linguistiche, sociali e generazionali.

Il nome e l’essenza

L’essenza della compagnia, nata dal genio artistico di Giulia Staccioli, è racchiusa nel nome stesso, Kataklò, che dal greco antico significa “io danzo piegandomi e contorcendomi”, un titolo che implica una continua ricerca e una versatilità, da sempre cifra stilistica della compagnia. Nata con un gruppo di interpreti provenienti dai più alti livelli della ginnastica olimpionica, Kataklò ha saputo evolversi nel tempo richiedendo ai suoi performers una preparazione sempre più completa e competitiva sulla scena artistica attuale. Back to dance ha segnato, due anni fa, il ritorno della compagnia sulla scena dopo la pandemia e la chiusura dei teatri. E questa idea di ritorno ha stimolato il recupero di frammenti inediti accostati a quelli di repertorio, un modo per riappropriarsi del palcoscenico e del proprio pubblico, sempre pronti a stupire e sempre fedeli alla loro linea e idea di danza. Lo spettacolo si svolge in un tempo unico che affronta quattro tappe differenti: l’umanità, la mitologia, l’eroismo e la leggerezza. Racconta quella umana voglia condivisa di ricominciare, di continuare a vivere nonostante le esperienze oscure e soffocanti; anche quando crollano tutte le certezze, l'uomo sa ricostruirsi e rialzarsi. La conquista è una rinnovata leggerezza. La chiave di lettura offerta dallo spettacolo vuole essere positiva, giocando con l’ironia, l’energia e l’intensità proprie dello stile Kataklò, Back to Dance dà voce ai bisogni e ai desideri che l’uomo ha ormai capito essere irrinunciabili quali la libertà, socialità, felicità. Sull’onda di musiche che spaziano dall’heavy-metal alle sonorizzazioni ultra moderne, dal pianoforte alle sonorità arabeggianti, alle percussioni indiavolate e trascinanti, i sei ballerini riescono a trasformare i loro corpi in qualcosa di immateriale, con movenze a tratti sconcertanti e incredibili, in un tripudio di fantasia e creatività, tra ironia e sentimento, energia e lirismo, preparazione atletica e interpretazione artistica.

Il cast

E per Kataklò tutti sono importanti: dai danzatori, Gian Mattia Baldan, Matteo Battista, Giulio Crocetta, Carolina Cruciani, Eleonora Guerrieri e Sara Palumbo, a Sharon Remartini e Fabio Passerini che disegnano le luci, Elia Docente e Aurora Mazzi per i costumi e Irene Saltarelli assistente alle coreografie. Per informazioni: botteghino del Teatro della Fortuna 0721 800750.